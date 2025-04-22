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Царьград

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Французы и британцы готовы сдаться: "Открыты для сценария" утраты Киевом территория

Французы и британцы готовы сдаться: "Открыты для сценария" утраты Киевом территория

WSJ пишет, что Франция и Британия уже "открыты для сценария", при котором Украина потеряет часть территорий.

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