Песня посвящена нашему многонациональному народу России, который встал на защиту Отечества 🫡🫡🫡.
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Песня посвящена нашему многонациональному народу России, который встал на защиту Отечества 🫡🫡🫡.