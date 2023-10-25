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Министр энергетики Израиля призвал судить боевиков ХАМАС, как нацистов

Министр энергетики Израиля призвал судить боевиков ХАМАС, как нацистов

Призыв судить напавших на Израиль боевиков радикального палестинского движения ХАМАС специальным военно-полевым судом с возможностью вынесения им смертных приговоров адресовал в письме министру юстиции Израиля Яриву Левину министр энергетики страны Исраэль Кац, 25 октября сообщает газета Times of Israel.

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