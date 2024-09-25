Meizu и Lynk & Co анонсировали киберспортивный электромобиль Z10 STARBUFF на процессоре RyzenКомпания DreamSmart, владеющая известным брендом Meizu, представила на мероприятии в Китае электромобиль для любителей киберспорта Z10 STARBUFF, совместно разработанный Meizu и Lynk & Co.