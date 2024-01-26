Кравчук говорил Клинтону о националистах, готовых на «немыслимые поступки»

Украинский президент в 1991-1994 годах Леонид Кравчук в ходе встречи с тогдашним президентом Соединенных Штатов Биллом Клинтоном в январе 1994 года рассказывал американскому коллеге о националистах на Украине, которые способны на «немыслимые поступки», следует из рассекреченной Архивом нацбезопасности США стенограммы.
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