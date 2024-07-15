Глава Рособрнадзора призвал не брать в школы мигрантов без знания русского языка. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что дети мигрантов могут обучаться в российских школах только при условии, что они владеют необходимым уровнем знания русского языка.
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