Глава Рособрнадзора призвал не брать в школы мигрантов без знания русского языка. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что дети мигрантов могут обучаться в российских школах только при условии, что они владеют необходимым уровнем знания русского языка.