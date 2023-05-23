Венгрия не разблокирует транш в €500 млн для Украины

Венгрия не одобрит выделение Украине €500 млн из Европейского фонда мира до тех пор, пока Киев не вычеркнет банк OTP из черного списка за то, что финансовая организация продолжает работать в России, заявили «Известиям» в правительстве страны.
Венгрия не одобрит выделение Украине €500 млн из Европейского фонда мира до тех пор, пока Киев не вычеркнет банк OTP из черного списка за то, что финансовая организация продолжает работать в России, заявили «Известиям» в правительстве страны.
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