Не радуйтесь «земляничной зиме»: синоптики рассказали, какие аномалии готовит март 2025

В конце февраля в России ожидается непростая погода. После кратковременного потепления, которое называют «земляничной зимой», наступит резкое похолодание, которое повлияет на жизнь людей и природные процессы.
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