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Россиянам напомнили об отсутствии дополнительных праздничных выходных в феврале и марте

Россиянам напомнили об отсутствии дополнительных праздничных выходных в феврале и марте

В этом году в феврале и марте длинных выходных не будет, сообщает PRIMPRESS. Трёхдневных выходных в этом году не будет ни в связи с Днём защитника Отечества, который отмечается 23 Февраля, ни в связи с Международным женским днём 8 Марта.

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