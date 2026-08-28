Дмитриев: Европа распространяет ложь ради затягивания конфликта

Европа распространяет недостоверные сведения, чтобы затянуть конфликт на Украине и получить от этого выгоду, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.