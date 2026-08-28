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RT Russia

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Дмитриев: Европа распространяет ложь ради затягивания конфликта

Дмитриев: Европа распространяет ложь ради затягивания конфликта

Европа распространяет недостоверные сведения, чтобы затянуть конфликт на Украине и получить от этого выгоду, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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