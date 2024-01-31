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Писательница Улицкая усомнилась в том, что Зеленский победит коррупцию

Писательница Улицкая усомнилась в том, что Зеленский победит коррупцию

Писательница Улицкая, уехавшая из России с началом Специальной военной операции на Украине, призналась в симпатии к главе киевского режима Владимиру Зеленскому в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.

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