Актер и клоун Сергей Максимов умер на 81-м году жизни

Актер и клоун Сергей Максимов (Макс Максимов), известный ролями в сериале «Обратная сторона Луны» и картине «Охотники за бриллиантами», умер на 81-м году жизни.
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