Родственникам осуждённых релокантов назначат выплаты

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил нормативный акт, регламентирующий размер ежемесячных выплат для родственников граждан, попавших под действие особых ограничений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Экс-губернатор Ку...
- ЛБ Студентка выиграл...
- Е Женщина выиграла ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым