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Регионы России

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Следствие прекратило уголовное преследование Владимира Даниленко по делу об убийстве

Следствие прекратило уголовное преследование Владимира Даниленко по делу об убийстве

В июне 2023 года Илья Трабер и Владимир Даниленко были задержаны в Санкт-Петербурге и доставлены в Москву по делу об убийстве депутата Выборгского района Ленинградской области.

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