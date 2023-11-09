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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Он бросил Голливуд ради России...

Он бросил Голливуд ради России...

А поговорим-ка о достойных людях! Таких у нас, я пока насчитала два. Это не из тех, кто уезжает из страны, почувствовав малейший дискомфорт или опасность, а из наоборот, как например, артист балета, Сергей Полунин, который вернулся на Родину в трудную минуту, хотя на Западе он был успешен, как никто.

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Комментарии
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Alex Zim
Огромное уважение достойным людям. Презрение предателям.
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1 д.
НМ
Наталия Москаленко
Он лучший!
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1 д.
Владимир Фоминых
МОЛОДЕЦ. УВАЖУХА.
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1 д.

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