Он бросил Голливуд ради России...

А поговорим-ка о достойных людях! Таких у нас, я пока насчитала два. Это не из тех, кто уезжает из страны, почувствовав малейший дискомфорт или опасность, а из наоборот, как например, артист балета, Сергей Полунин, который вернулся на Родину в трудную минуту, хотя на Западе он был успешен, как никто.