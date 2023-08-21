Составы всех команд на «Вуэльту-2023»

С 26 августа по 17 сентября пройдет веломногодневка «Вуэльта Испании». «Вуэльта-2023» Cоставы команд Soudal Quick Step: AG2R Citroën: Astana Qazaqstan: Bahrain Victorious: Bora-Hansgrohe: Cofidis: EF Education-EasyPost: Groupama – FDJ: INEOS Grenadiers: Герейнт Томас (Великобритания), Эган Берналь (Колумбия), Филиппо Ганна (Италия), Тимен Аренсман (Нидерланды), Хонатан Кастровьехо (Испания), Лауренс де Плюс (Бельгия), Омар Фрайле (Испания), Ким Хайдук (Германия).
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