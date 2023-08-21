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Составы всех команд на «Вуэльту-2023»

С 26 августа по 17 сентября пройдет веломногодневка «Вуэльта Испании». «Вуэльта-2023» Cоставы команд Soudal Quick Step:  AG2R Citroën:  Astana Qazaqstan:  Bahrain Victorious:  Bora-Hansgrohe:  Cofidis:  EF Education-EasyPost:  Groupama – FDJ:  INEOS Grenadiers: Герейнт Томас (Великобритания), Эган Берналь (Колумбия), Филиппо Ганна (Италия), Тимен Аренсман (Нидерланды), Хонатан Кастровьехо (Испания), Лауренс де Плюс (Бельгия), Омар Фрайле (Испания), Ким Хайдук (Германия).

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