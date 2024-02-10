Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Бойцы-буддисты прочитали молитвы в зоне СВО в преддверии Лунного Нового года

Бойцы-буддисты прочитали молитвы в зоне СВО в преддверии Лунного Нового года

К десантникам отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии, выполняющих боевые задачи на Артёмовском направлении в составе Южной группировки войск, приехал представитель Традиционной буддийской Сангхи России Батр-лама, чтобы поздравить своих земляков с традиционным буддийским праздником Сагаалган (Цаган Сар) - праздник Белого месяца, Новый год по восточному календарю и праздник прихода весны, который в этом году отмечается сегодня, 10 февраля, как в Бурятии, так и в Калмыкии, Туве и Южном Алтае.

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