Бойцы-буддисты прочитали молитвы в зоне СВО в преддверии Лунного Нового года

К десантникам отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии, выполняющих боевые задачи на Артёмовском направлении в составе Южной группировки войск, приехал представитель Традиционной буддийской Сангхи России Батр-лама, чтобы поздравить своих земляков с традиционным буддийским праздником Сагаалган (Цаган Сар) - праздник Белого месяца, Новый год по восточному календарю и праздник прихода весны, который в этом году отмечается сегодня, 10 февраля, как в Бурятии, так и в Калмыкии, Туве и Южном Алтае.