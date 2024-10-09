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Экономист Тулупникова: В Японии пенсии могут достигать $600

Экономист Тулупникова: В Японии пенсии могут достигать $600

Старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова в интервью для Финансов Mail сообщила, что в Японии пенсионеры могут получать около $600 в месяц.

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