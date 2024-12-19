Самодеятельные артисты Пряжинского района выступили перед молодежью

Участники концертной агитбригады организовали встречи в школах двух районов Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия поддержало инициативу общественной организации «Святозерские корни» организовать поездку концертной агитбригады «За мирное небо» по районам Карелии.
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