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Память CXMT DRAM: китайский производитель занял 10% мирового рынка

Память CXMT DRAM: китайский производитель занял 10% мирового рынка

Китайский производитель микросхем памяти ChangXin Memory Technologies (CXMT) укрепил позиции четвертого по величине поставщика DRAM в мире во втором квартале, увеличив глобальную долю рынка до 10 процентов и сократив разрыв с тремя отраслевыми лидерами.

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