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Царьград

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Еврокомиссия одобрила 6,1 млрд евро на вооружение для Украины

Еврокомиссия одобрила 6,1 млрд евро на вооружение для Украины

Еврокомиссия в пятницу одобрила выделение 6,1 млрд евро для закупки оборонной продукции для Украины. Средства будут направлены на противовоздушную и противоракетную оборону, боеприпасы и оборудование Patriot, как отметила Урсула фон дер Ляйен.

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