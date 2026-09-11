Еврокомиссия одобрила 6,1 млрд евро на вооружение для Украины

Еврокомиссия в пятницу одобрила выделение 6,1 млрд евро для закупки оборонной продукции для Украины. Средства будут направлены на противовоздушную и противоракетную оборону, боеприпасы и оборудование Patriot, как отметила Урсула фон дер Ляйен.