Бесконтрольное бегство боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) может повлечь за собой потерю поддержки украинского президента Владимира Зеленского как среди граждан страны, так и его западных партнеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии