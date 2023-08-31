Курская битва ....ни «Тигры», ни «Пантеры» не помогли Германии в том сражении

Алексей Горшков

Помню,как нам с перестроечных времён внедряли: "Крупнейшая танковая битва - не Прохоровка,а битва 1941 года в р-не Брод-Луцк-Дубно"! Я - историк по образованию,и дипломную работу по начальному периоду Великой Отечественной войны писал - так что кое-что в теме "шуруплю"! И на мой взгляд - ЕДИНОГО сражения в 1941 году вообще НЕ БЫЛО - были разновременные и разнонаправленные контрудары контрудары наших танковых войск во исполнение Директивы №3 Генштаба НКО СССР !!! Чтобы её исполнить не только в полосе Юго-Западного фронта,но и у его соседей - Западного и Северо-Западного фронтов - танковые контрудары были! Да,танков под Дубно-Луцком-Бродами было больше - но чтобы они ОДНОВРЕМЕННО и В ОДНОМ МЕСТЕ использовались,как под Прохоровкой - такого не было... Возникает вопрос: "А ЗАЧЕМ, С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ решили Прохоровку "отодвинуть", поставив на первое место бои 1941 года"? На мой взгляд - не только в неприятном для нас результате - Прохоровка ведь в этом плане тоже не "ахти"... Я так понимаю: шла активная целенаправленная работа по переписыванию истории,а у нас в головах она уже была более-менее устоявшейся,благодаря СОВЕТСКОЙ исторической науке,что не вписывалось в это переписывание,значит - надо было это УНИЧТОЖИТЬ !!! Это было сделано, и результат: то,что было в советское время само собой разумеющимся даже школьнику-троечнику сейчас - СЕНСАЦИЯ !!! Зато появляются совершенно маразматические теории типа "Освобождения Освенцима Украинской Армией"! Тут явно Украинский фронт РККА армией назвали! Если что - у нас и Северо-Западный,и Степной,и Резервный фронты были - ЧЬИ, интересно,они "армии"? А "советская оккупация" СОВЕТСКИХ ЖЕ РЕСПУБЛИК ?! Современных "исторических" маразмов и не перечесть! А ведь СТАЛО ЯСНО - "откуда ноги растут"! Помню,в перестроечные годы из каждого утюга слышалось: "Сталинские упыри САМИ СЕБЯ у деревни Майнила обстреляли,чтобы развязать советско-финскую войну"! А теперь - то в Одессе САМИ СЕБЯ сожгут,то в ДНР САМИ СЕБЯ обстреляют,то в ЛНР ... А В ЧЬИХ РУКАХ УКРОПРОПАГАНДА ?!