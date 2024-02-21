День памяти священномученика Панкратия 22 февраля сопровождается соблюдением традиций и обрядов Юлия СкворцоваМногие традиционные религиозные праздники богаты историей, а также включают старинные обычаи и обряды, выработанные верующими на протяжении многих веков.
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