День памяти священномученика Панкратия 22 февраля сопровождается соблюдением традиций и обрядов Юлия СкворцоваМногие традиционные религиозные праздники богаты историей, а также включают старинные обычаи и обряды, выработанные верующими на протяжении многих веков.