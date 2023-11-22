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Германия проиграла 6 из 11 матчей в 2023-м. У сборной 3 победы за год

Германия проиграла 6 из 11 матчей в 2023-м. У сборной 3 победы за год

Вчера сборная Германии уступила Австрии (0:2) в заключительном матче года. Команда, которая не играла в квалификации Евро-2024, так как будет хозяйкой турнира, провела в 2023 году 11 товарищеских матчей.

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