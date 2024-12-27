ВАШИНГТОН, 27 декабря, ФедералПресс. Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Danny Haiphong заявил, что поддержка Вооруженных сил Украины со стороны США является неэффективной и бесполезной тратой средств налогоплательщиков.
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