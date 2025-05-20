Режиссер Уэс Андерсон рассказал о своем новом фильме «Финикийская схема»

Режиссер Уэс Андерсон заявил, что у него, как и у британского драматурга Томаса Стоппарда, когда он пишет произведение, нет конкретной идеи именно в моменте создания кинопроизведения, поскольку она появляется по ходу развития событий.
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