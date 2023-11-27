Из Йемена запустили две баллистические ракеты по кораблям ВМС США

По кораблю ВМС США USS Mason, прибывшему на помощь захваченному танкеру Central Park, с территории Йемена были запущены две баллистические ракеты, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное командование (CENTCOM) Вооруженных сил США.
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