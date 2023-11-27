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Из Йемена запустили две баллистические ракеты по кораблям ВМС США

Из Йемена запустили две баллистические ракеты по кораблям ВМС США

По кораблю ВМС США USS Mason, прибывшему на помощь захваченному танкеру Central Park, с территории Йемена были запущены две баллистические ракеты, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное командование (CENTCOM) Вооруженных сил США.

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