Челябинцев возмутило, что документы для QR-кода нужно оставлять в коробке на подоконнике

Речь идет о челябинской горбольнице № 8 на ул. Горького, 18. Ее пациент рассказал, что для получения QR-кода после перенесенного заболевания или вакцинации там просят бросать документы (копии СНИЛС и медицинского полиса) в коробке на подоконнике.