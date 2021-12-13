Царьград

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Челябинцев возмутило, что документы для QR-кода нужно оставлять в коробке на подоконнике

Челябинцев возмутило, что документы для QR-кода нужно оставлять в коробке на подоконнике

Речь идет о челябинской горбольнице № 8 на ул. Горького, 18. Ее пациент рассказал, что для получения QR-кода после перенесенного заболевания или вакцинации там просят бросать документы (копии СНИЛС и медицинского полиса) в коробке на подоконнике.

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