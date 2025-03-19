Страны Запада организуют центры черной трансплантологии на линии боестолкновения в зоне СВО. Там у раненых бойцов ВСУ забирают органы на продажу, заявил ТАСС глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии