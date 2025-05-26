Романо: Угальде покинет «Спартак» и перейдёт в европейский клуб

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде готовится покинуть московский клуб. «После интереса со стороны «Монако» и ПСЖ в декабре теперь к борьбе за игрока присоединились и другие команды», — сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
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