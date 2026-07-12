Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На Украине ночью были поражены порты в Одессе и Черноморске

На Украине ночью были поражены порты в Одессе и Черноморске

На Украине ночью были поражены порты в Одессе и Черноморске. Об этом сообщили в Минобороны России. В сообщении военного ведомства уточняется, что ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.

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