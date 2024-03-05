Транспортные полицейские в Екатеринбурге привлекли к административной ответственности нарушителей требований транспортной безопасности на железнодорожном вокзале

В ходе несения службы на территории железнодорожного вокзала сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский задержали двоих ранее не судимых 21-летних студентов из Краснотурьинска, которые нарушили требование транспортной безопасности.