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Закон, порядок, государство

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Транспортные полицейские в Екатеринбурге привлекли к административной ответственности нарушителей требований транспортной безопасности на железнодорожном вокзале

В ходе несения службы на территории железнодорожного вокзала сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский задержали двоих ранее не судимых 21-летних студентов из Краснотурьинска, которые нарушили требование транспортной безопасности.

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