На Урале появился промышленный хаб для извлечения драгметаллов

Мощность предприятия «Краснотурьинск-Полиметалл», которое возвели в непосредственной близости от действующего уже более 25 лет актива компании «Золото Северного Урала» (ЗСУ), позволяет перерабатывать 450 тыс.
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