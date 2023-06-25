Эксперт

519 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Мешков
    А я понять не мог, почему у "Старбакса" такой кофе дрянной?!😜«Старбакс»: забас...
  • Михаил Козлов
    Сионисты с момента распятия Христа  пытаются покончить с христианством.Нарышкин рассказа...
  • Вера смелых
    Вот, первый бонус для миротворца всей земли, как я и предполагала! Когда ждать передачи территории для постройки морс...Минск будет получ...

На Урале появился промышленный хаб для извлечения драгметаллов

На Урале появился промышленный хаб для извлечения драгметаллов

Мощность предприятия «Краснотурьинск-Поли­металл», которое возвели в непосредственной близости от действующего уже более 25 лет актива компании «Золото Северного Урала» (ЗСУ), позволяет перерабатывать 450 тыс.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх