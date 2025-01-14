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N-tv: министр обороны ФРГ Писториус прибыл в Киев

N-tv: министр обороны ФРГ Писториус прибыл в Киев

Министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом, сообщил телеканал N-tv.Отмечается, что немецкий министр намерен обсудить с украинскими чиновниками вопросы продолжения оказания Киеву военной помощи со стороны ФРГ и ознакомиться с текущей обстановкой на месте.

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