В Караганде построят ещё один Дворец школьников в Майкудуке

Открывая новый современный Дворец школьников в Пришахтинске, аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев сообщил, что такой же объект также должен появиться и в Майкудуке, сообщает корреспондент ekaraganda.
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