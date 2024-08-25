DiDi разрешит жаловаться на вонючие автомобили. И запрашивать водителей-женщин

Компания DiDi тестирует новые функции для пользователей, включая возможность сообщать о вонючих автомобиляхКитайский гигант поездок DiDi Chuxing вводит ряд новых функций в своем приложении, среди которых возможность для пассажиров сообщать о вонючих автомобилях и даже исключать их из обращения.
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