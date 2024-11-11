Си Цзиньпин и С. Маттарелла встретились с участниками конференции по культурному сотрудничеству между Китаем и Италией и диалога между ректорами университетов

Пекин, 8 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Италии Серджо Маттарелла в пятницу в Пекине провели совместную встречу с представителями двух стран, участвующими в конференции китайско-итальянского механизма культурного сотрудничества и диалоге между ректорами китайских и итальянских университетов.