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Китай

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Си Цзиньпин и С. Маттарелла встретились с участниками конференции по культурному сотрудничеству между Китаем и Италией и диалога между ректорами университетов

Пекин, 8 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Италии Серджо Маттарелла в пятницу в Пекине провели совместную встречу с представителями двух стран, участвующими в конференции китайско-итальянского механизма культурного сотрудничества и диалоге между ректорами китайских и итальянских университетов.

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