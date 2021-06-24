Скатерть-Самобранка

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Котлета с кабачками в духовке. Простой и пошаговый рецепт

Котлета с кабачками в духовке. Простой и пошаговый рецепт

Котлета с кабачками в духовке получается невероятно ароматной и вкусной. Идеальное блюдо к завтраку. Котлета с кабачками в духовке: ингредиенты Кабачки- 2 шт.

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