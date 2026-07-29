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Депутат ГД Обухов: в отношении к Дурову используется принуждение к диалогу

Депутат ГД Обухов: в отношении к Дурову используется принуждение к диалогу

Объявление основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в международный розыск в рамках уголовного дела по обвинению в содействии в терроризме можно рассматривать как своеобразное принуждение к диалогу, заявил RTVI зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов.

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