Депутат ГД Обухов: в отношении к Дурову используется принуждение к диалогу

Объявление основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в международный розыск в рамках уголовного дела по обвинению в содействии в терроризме можно рассматривать как своеобразное принуждение к диалогу, заявил RTVI зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов.