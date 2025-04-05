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Царьград

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"Боженька мне его подарил": Американский сын Татьяны Овсиенко. Спасён в Пензе - живёт в США

"Боженька мне его подарил": Американский сын Татьяны Овсиенко. Спасён в Пензе - живёт в США

Первым мужем звезды 90-х был Владимир Дубовицкий. И хоть детей у них не было, но все помнят, как на гастролях в детском доме Пензы Татьяна увидела малыша.

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