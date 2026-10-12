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Зеленский углядел еще один плюс в атаках на Яндекс

Зеленский углядел еще один плюс в атаках на Яндекс

Владимир Зеленский, выступая на Варшавской конференции по безопасности, заявил, что удары по дата-центрам "Яндекса" якобы привели к падению количества российских пользователей в украинском и западном сегменте Интернета.

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