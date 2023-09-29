Новокузнецк готовится принять два крупных спортивных мероприятия

С 30 сентября по 1 октября Новокузнецк примет сразу два крупных спортивных события: чемпионат и первенство России по киокусинкай, который пройдет в Арене Кузнецких металлургов имени Олега Короленко благодаря реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.