Фотограф из Хорошёвского принимала участие в необычных экспертизах

Фотограф Оксана Добровольская из Хорошёвского района рассказала газете «Север столицы» о том, как проводила экспертизу снимков девочки, с которой срисовали обёртку для шоколада «Алёнка» Оксана Добровольская живёт в Хорошёвском районе больше 20 лет, а переехала сюда из района Аэропорт.