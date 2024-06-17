Фотограф из Хорошёвского принимала участие в необычных экспертизах

Фотограф Оксана Добровольская из Хорошёвского района рассказала газете «Север столицы» о том, как проводила экспертизу снимков девочки, с которой срисовали обёртку для шоколада «Алёнка» Оксана Добровольская живёт в Хорошёвском районе больше 20 лет, а переехала сюда из района Аэропорт.
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