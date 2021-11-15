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На Ксению Собчак пожаловались в прокуратуру

На Ксению Собчак пожаловались в прокуратуру

Ксения Собчак Предпринимательница Жанна Шамалова, которая находится в процессе развода с миллиардером Кириллом Шамаловым, написала заявление.

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Комментарии
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Виктор Михалев
Если для участия в Шоу Собчак подписывались какие то документы и там есть требования о неразглашении информации в эфире, в чем я сомневаюсь, то конечно можно обращаться в Прокуратуру. Но если сведения были переданы в беседе и никаких ограничений не было подписано, то спор бесполезен. Не хотите огласки не давайте информацию
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