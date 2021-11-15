На Ксению Собчак пожаловались в прокуратуру

Виктор Михалев

Если для участия в Шоу Собчак подписывались какие то документы и там есть требования о неразглашении информации в эфире, в чем я сомневаюсь, то конечно можно обращаться в Прокуратуру. Но если сведения были переданы в беседе и никаких ограничений не было подписано, то спор бесполезен. Не хотите огласки не давайте информацию