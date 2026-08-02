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«Раздел Украины»: В СМИ бьют тревогу после жесткого заявления Путина

«Раздел Украины»: В СМИ бьют тревогу после жесткого заявления Путина

В зарубежных СМИ бьют тревогу после жесткого заявления президента России Владимира Путина. https://listaj.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Не раздел: освобождение русских земель дл Львова от нечисти...
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1 м.