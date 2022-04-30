Непутевые заметки

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Как сэкономить на путешествии этим летом? 3 полезных совета

Как сэкономить на путешествии этим летом? 3 полезных совета

Большинство уже задумывается о планировании путешествия этим летом или даже в майские. Конечно, передвижения за границу затруднены, поэтому выбирать будем из российских направлений, что тоже очень здорово, учитывая все разнообразие нашей страны.

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