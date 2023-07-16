Доброй ночи, Империя. Джанет Йеллен завершила визит в Китай безрезультатно – ее даже не допустили до товарища Си, что само по себе уже симптоматично – это к вопросу о том, легко ли поддаются на уговоры Америки страны БРИКС.
Членство не стоит
Комментарии
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Владимир Соловьев
Запад это коллективный напёрсточник!
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6 час.
Галина Чужая
США, Вы хотели сказать - главный напёрсточник Мира.
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5 час.
Алекс Вайс
БХ (бешеный хутор) как и Тайвань - как грязные кухонное полотенца в корзине с такими же грязными тряпками перед стиркой с кипячением.
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4 час.
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