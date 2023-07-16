Политика как она есть

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Членство не стоит

Членство не стоит

Доброй ночи, Империя. Джанет Йеллен завершила визит в Китай безрезультатно – ее даже не допустили до товарища Си, что само по себе уже симптоматично – это к вопросу о том, легко ли поддаются на уговоры Америки страны БРИКС.

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Владимир Соловьев
Запад это коллективный напёрсточник!
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Алекс Вайс
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