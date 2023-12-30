Новогоднее представление в областном Дворце культуры в Могилеве.

Самые активные, умные и талантливые собрались 28 декабря в областном Дворце культуры в Могилеве. Это отличники, участники олимпиад и соревнований, творческих конкурсов, те, кто проявил себя в уходящем году.
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