Под ограничения попадут модели, агенты и вычислительные кластеры, всего 23 технологии Китай предложил ввести экспортный контроль в отношении 23 собственных технологий искусственного интеллекта, включая модели, агентов и вычислительные кластеры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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